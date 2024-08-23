Карягина Мавра Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карягина Мавра Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 или 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1880 ст.

Муж: Карягин Флор Петров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Флор Петров,вдовец по первому браку (62 лет). Пригорода Заинска крестьянская вдова Мавра Прокопиева Дрючкина,вдова по первому браку (51 лет).

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