Карягина Мавра Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1880 ст.
Муж: Карягин Флор Петров
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Флор Петров,вдовец по первому браку (62 лет). Пригорода Заинска крестьянская вдова Мавра Прокопиева Дрючкина,вдова по первому браку (51 лет).