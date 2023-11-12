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Лагун Татьяна Александровна
Лагун Татьяна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Женский
Отец
Лагун Александр Сергеевич
1954 г.р.
Мать
Лагун (Авдей) Зоя Иосифовна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец:
Лагун Александр Сергеевич
Мать:
Лагун Зоя Иосифовна
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