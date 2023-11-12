Лагун Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Лагун Александр Сергеевич

Мать: Лагун Зоя Иосифовна

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