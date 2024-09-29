Жила Иларион Карпович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Жила Карп Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1836 ст.
Восприемник
11.08.1836 ст.
Лаврентий Варфоломеевич Шалудько
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Жила Фёкла Иларионовна
Мать ребёнка: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хилько (Жила) Матрёна Иларионовна
Мать ребёнка: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пацук (Жила) Евфросинья Иларионовна
Мать ребёнка: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна
Смерть
После 1858