Жила Иларион Карпович 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жила Иларион Карпович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Жила Карп Семёнович

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
26.07.1836 ст.

Жена: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
11.08.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Лаврентий Варфоломеевич Шалудько
Рождение ребёнка
1840

Сын: Жила Фома Иларионович

Мать ребёнка: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Жила Фёкла Иларионовна

Мать ребёнка: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хилько (Жила) Матрёна Иларионовна

Мать ребёнка: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пацук (Жила) Евфросинья Иларионовна

Мать ребёнка: Жила (Брацуко-Жила) Фотина Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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