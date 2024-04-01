Суперека Никифор Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Суперека ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
28.05.1930
Сын: Суперека Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Суперека Наталья
Украина, с. Александро Марьевка, Днепропетровской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суперека Федор
Мать ребёнка: Суперека Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Мария
Мать ребёнка: Суперека Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суперека Наталья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1947
Украина, с. Александро Марьевка, Днепропетровской области