Суперека Никифор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суперека Никифор Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Суперека ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.05.1930

Сын: Суперека Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Суперека Наталья

Украина, с. Александро Марьевка, Днепропетровской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суперека Федор

Мать ребёнка: Суперека Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Мария

Мать ребёнка: Суперека Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суперека Наталья

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1947
Украина, с. Александро Марьевка, Днепропетровской области
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