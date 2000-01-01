Шутенко Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1952
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.09.1975
Жена: скрыто настройками приватности