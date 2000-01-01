Шутенко Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутенко Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1952

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
07.09.1975

Жена: скрыто настройками приватности

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