Клюкина Федора Тихонова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Клюкин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Клюкин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Клюкин Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Клюкин Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно