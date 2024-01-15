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Клюкина Федора Тихонова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Клюкин Алексей Степанов

Отец ребёнка: Клюкин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Клюкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Клюкин Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Клюкин Максим Степанович

Отец ребёнка: Клюкин Степан Алексеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Клюкин Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Клюкин Степан Алексеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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