Матохина Елена Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Елена Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матохина Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Матохин Петр Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Чистикова Анна Петровна

Отец ребёнка: Матохин Петр Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Матохин Иван Петрович

Отец ребёнка: Матохин Петр Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матохина Матрена Петровна

Отец ребёнка: Матохин Петр Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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