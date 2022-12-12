Матохина Елена Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матохина Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Матохин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Чистикова Анна Петровна
Отец ребёнка: Матохин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Матохин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матохина Матрена Петровна
Отец ребёнка: Матохин Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно