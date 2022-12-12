Знаменская Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Знаменский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Знаменский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Знаменский Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Знаменский Иван Григорьевич
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно