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Знаменская Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830

Сын: Знаменский Иван Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Григорьевич

Красинское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Знаменский Петр Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Знаменский Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Знаменский Иван Григорьевич

Красинское, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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