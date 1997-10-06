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Герасименко Алла Олеговна
Герасименко Алла Олеговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1997
Пол
Женский
Отец
Герасименко Олег Николаевич
1968 г.р.
Мать
Герасименко (Рыжова) Ольга Валентиновна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1997
Отец:
Герасименко Олег Николаевич
Мать:
Герасименко Ольга Валентиновна
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