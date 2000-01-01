Корсакова (Россловская) Юлия Сигизмундовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Корсаков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Корсаков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно