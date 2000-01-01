Корсакова (Россловская) Юлия Сигизмундовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Россловская) Юлия Сигизмундовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корсаков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Корсаков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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