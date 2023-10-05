Белова (Паначина) Мария
Место рождения
Дата рожденияМежду 1850 и 1860
Дата смертиМежду 1870 и 1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1860
Отец: Паначин ?
Мать: (Паначина) ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1870 и 1880
Рождение ребёнка
1872
Сын: Белов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Белов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1887
Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Земскова (Белова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1913 ст.
Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич