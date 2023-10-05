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Белова (Паначина) Мария

Место рождения

Никитинское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Между 1850 и 1860

Дата смерти

Между 1870 и 1880

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1860

Отец: Паначин ?

Мать: (Паначина) ?

Никитинское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1870 и 1880
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Белов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Белов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Белов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.10.1887

Сын: Белов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Земскова (Белова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Белов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Белов Григорий Васильевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область

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