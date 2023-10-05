Паначин ?
Место рожденияд. Никитинское
Дата рожденияМежду 1920 и 1930
Дата смертиМежду 1890 и 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1860
Дочь: Белова Мария
Мать ребёнка: ?
д. Никитинское
Место жительства
Неизвестно
Россия, Ивановская обл., д. Никитинское
Смерть
Между 1890 и 1900
д. Никитинское
Рождение
Между 1920 и 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Никитинское