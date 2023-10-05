Паначин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паначин ?

Место рождения

д. Никитинское

Дата рождения

Между 1920 и 1930

Дата смерти

Между 1890 и 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1850 и 1860 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1860

Дочь: Белова Мария

Мать ребёнка: ?

д. Никитинское
Место жительства
Неизвестно
Россия, Ивановская обл., д. Никитинское
Смерть
Между 1890 и 1900
д. Никитинское
Рождение
Между 1920 и 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Никитинское
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