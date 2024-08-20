Панарина Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Архип Титович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Панарин Аким Архипов

Отец ребёнка: Панарин Архип Титович

Рождение ребёнка
30.03.1815

Сын: Панарин Иван Архипов

Отец ребёнка: Панарин Архип Титович

Рождение ребёнка
09.09.1817

Сын: Панарин Осип Архипов

Отец ребёнка: Панарин Архип Титович

Рождение ребёнка
26.02.1820

Дочь: (Панарина) Фотинья Архиповна

Отец ребёнка: Панарин Архип Титович

Рождение ребёнка
27.03.1822

Дочь: (Панарина) Матрена Архиповна

Отец ребёнка: Панарин Архип Титович

Рождение ребёнка
08.05.1824

Сын: Панарин Иван Архипов

Отец ребёнка: Панарин Архип Титович

Рождение ребёнка
15.02.1826

Сын: Панарин Анисим Архипов

Отец ребёнка: Панарин Архип Титович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Панарин Дементий Архипович

Отец ребёнка: Панарин Архип Титович

Смерть
Неизвестно

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