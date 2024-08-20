Панарина Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Панарин Аким Архипов
Отец ребёнка: Панарин Архип Титович
Рождение ребёнка
30.03.1815
Сын: Панарин Иван Архипов
Отец ребёнка: Панарин Архип Титович
Рождение ребёнка
09.09.1817
Сын: Панарин Осип Архипов
Отец ребёнка: Панарин Архип Титович
Рождение ребёнка
26.02.1820
Дочь: (Панарина) Фотинья Архиповна
Отец ребёнка: Панарин Архип Титович
Рождение ребёнка
27.03.1822
Дочь: (Панарина) Матрена Архиповна
Отец ребёнка: Панарин Архип Титович
Рождение ребёнка
08.05.1824
Сын: Панарин Иван Архипов
Отец ребёнка: Панарин Архип Титович
Рождение ребёнка
15.02.1826
Отец ребёнка: Панарин Архип Титович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Панарин Дементий Архипович
Отец ребёнка: Панарин Архип Титович
Смерть
Неизвестно