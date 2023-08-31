Лопатина Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Даниил Захарович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Лопатина) Пульхерия Даниловна

Отец ребёнка: Лопатин Даниил Захарович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Лопатина) Софья Даниловна

Отец ребёнка: Лопатин Даниил Захарович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Лопатина) Соломонида Даниловна

Отец ребёнка: Лопатин Даниил Захарович

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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