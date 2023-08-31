Лопатина Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Лопатина) Пульхерия Даниловна
Отец ребёнка: Лопатин Даниил Захарович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Лопатина) Софья Даниловна
Отец ребёнка: Лопатин Даниил Захарович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Лопатина) Соломонида Даниловна
Отец ребёнка: Лопатин Даниил Захарович
Смерть
Неизвестно