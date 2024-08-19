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Толоконников Степан (Стефан) Захаров (Захарович)

Место рождения

Деревня Угрюмово, Бавыкинская волость, Серпуховской уезд, Московская губерния, Российская империя

Дата рождения

1840

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Толоконников Захар Иванов (Иванович)

Мать: Толоконникова Прасковья (Праскева) Павловна (Павлова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толоконникова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшина (Толоконникова) Прасковья (Параскева) Степановна

Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толоконников Петр Степанович

Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толоконников Николай Степанович

Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толоконников Иван Степанович

Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Толоконников Михаил Степанович

Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна

Смерть
1912

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