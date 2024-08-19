Толоконников Степан (Стефан) Захаров (Захарович)
Место рожденияДеревня Угрюмово, Бавыкинская волость, Серпуховской уезд, Московская губерния, Российская империя
Дата рождения1840
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Толоконников Захар Иванов (Иванович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшина (Толоконникова) Прасковья (Параскева) Степановна
Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толоконников Петр Степанович
Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толоконников Николай Степанович
Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толоконников Иван Степанович
Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Толоконников Михаил Степанович
Мать ребёнка: Толоконникова Ольга Степановна