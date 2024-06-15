Щепкина (Паршикова) Марфа Матвеевна Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щепкина (Паршикова) Марфа Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Паршиков Матвей Денисович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1855

Муж: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1856

Дочь: Подзорова (Щепкина) Екатерина Панкратовна

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1858

Дочь: Щепкина (Щепкина) Анастасия Панкратовна

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1861

Сын: Щепкин Федор Панкратович

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1864

Дочь: Щепкина (Щепкина) Евдокия Панкратовна

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1866

Сын: Щепкин Василий Панкратович

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1868

Дочь: Щепкина (Щепкина) Параскева Панкратовна

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1870

Сын: Щепкин Иван Панкратович

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.12.1872

Сын: Щепкин Даниил Панкратович

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1874

Сын: Щепкин Петр Панкратович

Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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