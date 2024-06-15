Щепкина (Паршикова) Марфа Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: Паршиков Матвей Денисович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1855
Рождение ребёнка
09.11.1856
Дочь: Подзорова (Щепкина) Екатерина Панкратовна
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
12.12.1858
Дочь: Щепкина (Щепкина) Анастасия Панкратовна
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
20.04.1861
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
01.03.1864
Дочь: Щепкина (Щепкина) Евдокия Панкратовна
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
02.04.1866
Сын: Щепкин Василий Панкратович
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
23.06.1868
Дочь: Щепкина (Щепкина) Параскева Панкратовна
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
01.06.1870
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
16.12.1872
Сын: Щепкин Даниил Панкратович
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Рождение ребёнка
05.06.1874
Отец ребёнка: Щепкин Панкрат Максимович
Смерть
Неизвестно