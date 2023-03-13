Копьевъ Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
13.04.1787
Сын: Копьевъ Артемонъ
Мать ребёнка: Копьева Марья Козмина
Рождение ребёнка
22.07.1789
Сын: Копьевъ Степанъ
Мать ребёнка: Копьева Марья Козмина
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Копьева Марья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копьева Марья Козмина