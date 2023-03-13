Копьевъ Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопьевъ Прокофий

Копьевъ Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Копьевъ Максимъ

Мать: Копьева Авдотья Гаврилова

Рождение ребёнка
13.04.1787

Сын: Копьевъ Артемонъ

Мать ребёнка: Копьева Марья Козмина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1789

Сын: Копьевъ Степанъ

Мать ребёнка: Копьева Марья Козмина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Копьева Марья Козмина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копьева Марья Козмина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close