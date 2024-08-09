Гончар Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брянцева (Гончар) Ольга
Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончар Александр
Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончар Анатолий
Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия
Рождение ребёнка
1950
Дочь: (Гончар) Любовь
Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Гончар (Гончар) Светлана
Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия
Смерть
Неизвестно