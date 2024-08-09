Гончар Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брянцева (Гончар) Ольга

Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Александр

Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Анатолий

Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия

Рождение ребёнка
1950

Дочь: (Гончар) Любовь

Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Гончар (Гончар) Светлана

Мать ребёнка: Гончар (Шарго) Анастасия

Смерть
Неизвестно

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