Медушевская Эра Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стецюра Геннадий
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина Ольга Люциановна
Отец ребёнка: Медушевский Люциан Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно