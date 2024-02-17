Медушевская Эра Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медушевская Эра Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стецюра Геннадий

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремина Ольга Люциановна

Отец ребёнка: Медушевский Люциан Станиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медушевский Люциан Станиславович

Смерть
Неизвестно
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