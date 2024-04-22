Зеркаль (Кроха) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеркаль (Кроха) Елена Андреевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

30.12.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1878 ст.

Сын: Зеркал Адриан Александрович

Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1880 ст.

Дочь: Зеркаль Матрёна Александровна

Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1884 ст.

Сын: Зеркаль Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1886 ст.

Сын: Зеркаль Даниил Александрович

Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1897 ст.

Дочь: Зеркаль Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеркаль Александр Иванович

Смерть
30.12.1913 ст.
Покровское, Чернігівська область
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