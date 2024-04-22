Зеркаль (Кроха) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти30.12.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
28.08.1878 ст.
Сын: Зеркал Адриан Александрович
Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1880 ст.
Дочь: Зеркаль Матрёна Александровна
Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1884 ст.
Сын: Зеркаль Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1886 ст.
Сын: Зеркаль Даниил Александрович
Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1897 ст.
Дочь: Зеркаль Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Зеркаль Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1913 ст.