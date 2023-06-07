Кстенина (Зыкина) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кстенин Аркадий Максимович
Отец ребёнка: Кстенин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кстенин Аркадий Максимович
Отец ребёнка: Кстенин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зельдович Мария Максимовна
Отец ребёнка: Кстенин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емец Елена Максимовна
Отец ребёнка: Кстенин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кстенин Максим
Смерть
Неизвестно