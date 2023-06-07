Кстенина (Зыкина) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кстенина (Зыкина) Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1897

Отец: Зыкин Прокопий Семенович

Мать: Зыкина Ефросинья Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кстенин Аркадий Максимович

Отец ребёнка: Кстенин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кстенин Аркадий Максимович

Отец ребёнка: Кстенин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зельдович Мария Максимовна

Отец ребёнка: Кстенин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емец Елена Максимовна

Отец ребёнка: Кстенин Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кстенин Максим

Смерть
Неизвестно
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