Авдеева (Острикова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Острикова) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1985

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1985

Отец: Остриков Владимир Александрович

Мать: Острикова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Павел Александрович

Рождение ребёнка
18.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Павел Александрович

Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Павел Александрович

Место жительства
Неизвестно
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