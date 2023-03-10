Авдеева (Острикова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1985
Рождение ребёнка
23.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Павел Александрович
Рождение ребёнка
18.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Павел Александрович
Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно