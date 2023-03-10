Авдеев Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1984
Рождение ребёнка
23.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
18.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авдеева Ирина Владимировна
Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно