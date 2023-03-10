Авдеев Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1984

Отец: Авдеев Александр Васильевич

Мать: Авдеева Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
23.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
18.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авдеева Ирина Владимировна

Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдеева Ирина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
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