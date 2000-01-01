Crawshay (Allen) Julie Anne
Место рожденияEngland
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
England
Бракосочетание
1865
Муж: Crawshay William
Рождение ребёнка
1871
Сын: Crawshay William
Отец ребёнка: Crawshay William
Newton Abbot, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Смерть
Неизвестно