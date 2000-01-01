Crawshay (Allen) Julie Anne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Crawshay (Allen) Julie Anne

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Место рождения

England

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

England
Бракосочетание
1865

Муж: Crawshay William

Рождение ребёнка
1871

Сын: Crawshay William

Отец ребёнка: Crawshay William

Newton Abbot, Devon, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Смерть
Неизвестно
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