Бортянков (Бортняков) Виктор Львович
Место рождения
Дата рождения28.01.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947
Отец: Бортняков Лев Борисович
Мать: Голанд Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности