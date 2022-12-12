Бортянков (Бортняков) Виктор Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортянков (Бортняков) Виктор Львович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.01.1947

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1947

Отец: Бортняков Лев Борисович

Мать: Голанд Ольга Семеновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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