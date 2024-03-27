Шафиров Рувим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиров Рувим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шафиров Владимир

Мать: Шафиров Ханна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиров Леонтий Рувимович

Мать ребёнка: Шафирова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиров Михаил Рувимович

Мать ребёнка: Шафирова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шафиров Абрам (Саша) Рувимович

Мать ребёнка: Шафирова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шафирова Ольга

Смерть
Неизвестно
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