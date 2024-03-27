Шафиров Рувим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шафиров Владимир
Мать: Шафиров Ханна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиров Леонтий Рувимович
Мать ребёнка: Шафирова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шафирова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафиров Абрам (Саша) Рувимович
Мать ребёнка: Шафирова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шафирова Ольга
Смерть
Неизвестно