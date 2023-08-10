Кротоненко Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кротоненко Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Кротоненко Фёдор Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1961
Сын: Кротоненко Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Кротоненко Фёдор Иосифович