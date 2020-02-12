Городская (Склярова) Зинаида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородская (Склярова) Зинаида Семеновна

Городская (Склярова) Зинаида Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1938

Дата смерти

12.02.2020

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1938

Отец: Скляр Семен Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городской Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
14.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городской Николай Григорьевич

Смерть
12.02.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close