Городская (Склярова) Зинаида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1938
Дата смерти12.02.2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1938
Отец: Скляр Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городской Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Городской Николай Григорьевич
Смерть
12.02.2020