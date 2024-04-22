Ершова (Ершова) Анастасия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ершова) Анастасия Александрова

Место рождения

Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

04.09.1896

Дата смерти

19.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1896

Отец: Ершов Александр Евграфов (Евфграфов)

Мать: Иустина (Иустиния) Логинова

Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-221об-222 Крестили В. Починка крестьянин Иван Филимонов и д. Рогова крестьянская девица Параскева Степанова
Крещение
05.09.1896
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-221об-222 Крестили В. Починка крестьянин Иван Филимонов и д. Рогова крестьянская девица Параскева Степанова
Смерть
19.12.1897
Рогово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
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