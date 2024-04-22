Ершова (Ершова) Анастасия Александрова
Место рождения
Дата рождения04.09.1896
Дата смерти19.12.1897
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1896
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-221об-222 Крестили В. Починка крестьянин Иван Филимонов и д. Рогова крестьянская девица Параскева Степанова
Крещение
05.09.1896
Корцово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-221об-222 Крестили В. Починка крестьянин Иван Филимонов и д. Рогова крестьянская девица Параскева Степанова
Смерть
19.12.1897