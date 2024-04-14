Хромов Иван Акинтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
проживает в селе Кирза запись от 1861г
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хромов Ефим Иванович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
30.10.1861
Жена: Хромов Марфа Григорьевна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно