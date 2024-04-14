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Хромов Иван Акинтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хромов Акинтий Павлович

Мать: Хромова -- Пелагея Матвеевна

проживает в селе Кирза запись от 1861г
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хромов Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
30.10.1861

Жена: Хромов Марфа Григорьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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