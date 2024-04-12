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Кунгуров Петр Сидорович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Кунгуров Сидор Иванович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.10.1841

Сын: Кунгуров Карп Петрович

Мать ребёнка: Кунгурова -- Ирина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кунгуров Сельвестр Петрович

Мать ребёнка: Кунгурова -- Ирина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Кунгуров Семен Петрович

Мать ребёнка: Кунгурова -- Ирина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова -- Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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