Кунгуров Петр Сидорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Кунгуров Сидор Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1841
Мать ребёнка: Кунгурова -- Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кунгуров Сельвестр Петрович
Мать ребёнка: Кунгурова -- Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
До 1857
Мать ребёнка: Кунгурова -- Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно