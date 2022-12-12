Краюшкина Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краюшкина Раиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Александр ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Краюшкин Борис Неизвестно

Рождение ребёнка
С 1865

Сын: Краюшкин Василий Борисович

Отец ребёнка: Краюшкин Борис Неизвестно

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Елена Борисовна

Отец ребёнка: Краюшкин Борис Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
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