Краюшкина Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Александр ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Краюшкин Борис Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1865
Сын: Краюшкин Василий Борисович
Отец ребёнка: Краюшкин Борис Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Елена Борисовна
Отец ребёнка: Краюшкин Борис Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область