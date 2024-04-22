Душкина (Перкова) Елена Тихоновна
Место рождения
Дата рождения21.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928
Отец: Перков Тихон Родионович
Рождение ребёнка
28.11.1950
Сын: Душкин Юрий Ильич
Отец ребёнка: Душкин Илья Кириллович
Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.10.1962
Отец ребёнка: Душкин Илья Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно