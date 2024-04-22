Душкина (Перкова) Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душкина (Перкова) Елена Тихоновна

Место рождения

Самсоново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1928

Отец: Перков Тихон Родионович

Мать: Перкова Фекла Серафимовна

Самсоново, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.11.1950

Сын: Душкин Юрий Ильич

Отец ребёнка: Душкин Илья Кириллович

Покровка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
24.10.1962

Сын: Душкин Александр Ильич

Отец ребёнка: Душкин Илья Кириллович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душкин Илья Кириллович

Смерть
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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