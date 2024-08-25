Лашманова Марья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашманова Марья Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашманов Лазарь Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.

Сын: Лашманов Николай Лазаревич

Отец ребёнка: Лашманов Лазарь Васильевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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