Лашманова Марья Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1882 ст.
Сын: Лашманов Николай Лазаревич
Отец ребёнка: Лашманов Лазарь Васильевич
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно