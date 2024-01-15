Горчакова (Жиляева) Анна Фёдоровна
Место рожденияКрутиха
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Жиляев Фёдор Андреев
Крутиха
Бракосочетание
19.05.1876
Рождение ребёнка
26.02.1881
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
17.07.1882
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
17.09.1883
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев
д. Шилово Горьковская область
Рождение ребёнка
02.01.1886
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
17.04.1888
Сын: Горчаков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
05.05.1890
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев
Смерть
Неизвестно