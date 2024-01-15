Горчакова (Жиляева) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Жиляева) Анна Фёдоровна

Место рождения

Крутиха

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Жиляев Фёдор Андреев

Мать: не указана

Крутиха
Бракосочетание
19.05.1876

Муж: Горчаков Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
26.02.1881

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1882

Сын: Горчаков Илья Андреевич

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1883

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев

д. Шилово Горьковская область
Рождение ребёнка
02.01.1886

Сын: Горчаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1888

Сын: Горчаков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1890

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Горчаков Андрей Дмитриев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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