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Карманов Пантелеймон Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Карманов Фёдор Васильевич

Мать: Дарья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Карманова Авдотья Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Карманова Дарья Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Агафья Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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