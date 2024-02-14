Карманов Пантелеймон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Карманов Фёдор Васильевич
Мать: Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Карманова Авдотья Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Карманова Дарья Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Агафья Никифоровна
Смерть
Неизвестно