Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Григорьевна

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Место рождения

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Игнатий Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ефросиния Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
После 1762

Сын: Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ульяна Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Ефим Елисеевич

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Феодора Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ульяна Елисеевна

Отец ребёнка: Елисей Иванович

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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