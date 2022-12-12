Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Игнатий Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ефросиния Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
После 1762
Сын: Иван Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ульяна Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ефим Елисеевич
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Феодора Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ульяна Елисеевна
Отец ребёнка: Елисей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно