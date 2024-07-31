Шпилева (Соголаева) Анна Тимофеевна
Место рожденияд. Соголаева, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Филипп
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Шпилев) Ульяна
Отец ребёнка: Шпилев Филипп
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шпилев Михайла
Отец ребёнка: Шпилев Филипп
Смерть
Неизвестно