Шпилева (Соголаева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева (Соголаева) Анна Тимофеевна

Место рождения

д. Соголаева, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Филипп

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Шпилев) Ульяна

Отец ребёнка: Шпилев Филипп

Рождение ребёнка
1757

Сын: Шпилев Михайла

Отец ребёнка: Шпилев Филипп

Смерть
Неизвестно

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