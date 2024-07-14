Кишкинов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пирогова (Кишкинова) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Кишкинова (Круглова) Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Кишкинова (Круглова) Евгения Григорьевна
Смерть
После 1930