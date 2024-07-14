Кишкинов Петр Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кишкинов Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пирогова (Кишкинова) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Кишкинова (Круглова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кишкинов Иван Петрович

Мать ребёнка: Кишкинова (Круглова) Евгения Григорьевна

Смерть
После 1930

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