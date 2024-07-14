Кишкинова (Круглова) Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кишкинова Вера Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кишкинова Анна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пирогова (Кишкинова) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Кишкинов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кишкинова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Кишкинов Петр Андреевич
Смерть
Около 1943