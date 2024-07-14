Кишкинова (Круглова) Евгения Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кишкинова (Круглова) Евгения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кишкинова Вера Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кишкинова Анна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пирогова (Кишкинова) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Кишкинов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кишкинова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кишкинов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кишкинов Петр Андреевич

Смерть
Около 1943

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