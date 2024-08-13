Прасковья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти15.01.1792 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
1й брак Бессменино
Бракосочетание
24.05.1746 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
14.12.1747
Сын: Петр Леонов
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагея Леонова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Леонова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.01.1792 ст.
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97YK?i=207&cc=1921824 65 лет, жена