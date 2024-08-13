Прасковья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

15.01.1792 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1й брак Бессменино
Бракосочетание
24.05.1746 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1747

Сын: Петр Леонов

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагея Леонова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Леонова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.01.1792 ст.
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97YK?i=207&cc=1921824 65 лет, жена

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