Анненкова (Сурова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненкова (Сурова) Тамара Николаевна

Место рождения

Алексеевка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

16.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1962

Отец: Суров Николай Никитович

Мать: Сурова (Мельникова) Антонина Михайловна

Алексеевка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
27.11.1982

Муж: Анненков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1983

Дочь: Бородина (Анненкова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Анненков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1988

Сын: Анненков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Анненков Михаил Иванович

Ракзино, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

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