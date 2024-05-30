Анненкова (Сурова) Тамара Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1962
Бракосочетание
27.11.1982
Рождение ребёнка
01.11.1983
Дочь: Бородина (Анненкова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Анненков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1988
Сын: Анненков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Анненков Михаил Иванович
Ракзино, Залегощенский муниципальный район, Орловская область