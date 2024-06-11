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Жуков Григорий Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1919

Дата смерти

09.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова (Поспелова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова (Поспелова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова (Поспелова) Клавдия Ивановна

Смерть
09.02.1986

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