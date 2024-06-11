Жуков Григорий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1919
Дата смерти09.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Поспелова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Поспелова) Клавдия Ивановна
Смерть
09.02.1986