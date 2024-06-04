Сайдакова Устинья Ерастова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Ераст Спиридонов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1835
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Сайдакова) Анна Ильина
Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Сайдакова) Марина Ильина
Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Сайдаков Федор Ильин
Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Сайдакова) Марья Ильина
Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев
Смерть
После 1857