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Сайдакова Устинья Ерастова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Ераст Спиридонов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.02.1835

Муж: Сайдаков Илья Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Сайдакова) Анна Ильина

Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Сайдакова) Марина Ильина

Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Сайдаков Федор Ильин

Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Сайдакова) Марья Ильина

Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сайдаков Степан Ильин

Отец ребёнка: Сайдаков Илья Артемьев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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