Васильева Анастасия (Наталья) Иларионовна 1811 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Анастасия (Наталья) Иларионовна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.07.1831 ст.

Муж: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1832 ст.

Сын: Максимов-Миронов-Авраамов (Иванов) Анисим Тимофеевич

Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1833 ст.

Дочь: Максимова-Миронова-Авраамова (Иванова) Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1834 ст.

Сын: Максимов-Миронов-Авраамов (Иванов) Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1837 ст.

Дочь: Максимова-Миронова-Авраамова (Иванова) Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1842 ст.

Сын: Максимов-Миронов-Авраамов (Иванов) Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1844 ст.

Дочь: Максимова-Миронова-Авраамова (Иванова) Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1846 ст.

Дочь: Максимова -Миронова-Авраамова (Иванова) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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