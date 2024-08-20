Васильева Анастасия (Наталья) Иларионовна
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Максимов-Миронов-Авраамов (Иванов) Анисим Тимофеевич
Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович
Дочь: Максимова-Миронова-Авраамова (Иванова) Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович
Сын: Максимов-Миронов-Авраамов (Иванов) Стефан Тимофеевич
Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович
Дочь: Максимова-Миронова-Авраамова (Иванова) Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович
Сын: Максимов-Миронов-Авраамов (Иванов) Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович
Дочь: Максимова-Миронова-Авраамова (Иванова) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович
Дочь: Максимова -Миронова-Авраамова (Иванова) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Миронов-Авраамов (Максимов) Тимофей Иванович