Выходцев Севастиан Казак Выс. Рявкинского Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Севастиан Казак Выс. Рявкинского Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Выходцев Григорий Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1881

Жена: Выходцева Евдокия Павловна

м. 18 ж. 18
Рождение ребёнка
15.08.1889

Сын: Выходцев Диомид Севастьянов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Выходцев Филипп Севастьянов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева

Рождение ребёнка
27.02.1901

Сын: Выходцев Тимофей Евдокия Севастьянов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева

Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Выходцев Павел Севастианов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Выходцев Мирон Севастианов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева

Рождение ребёнка
11.10.1906

Сын: Выходцев Феофан Севастианов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Севастианова

Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Дмитрий Севастианов

Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Анна Аврамиева

Смерть
Неизвестно
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