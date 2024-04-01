Выходцев Севастиан Казак Выс. Рявкинского Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Выходцев Григорий Андреев
Бракосочетание
02.02.1881
м. 18 ж. 18
Рождение ребёнка
15.08.1889
Сын: Выходцев Диомид Севастьянов
Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Выходцев Филипп Севастьянов
Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева
Рождение ребёнка
27.02.1901
Сын: Выходцев Тимофей Евдокия Севастьянов
Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева
Рождение ребёнка
29.06.1902
Сын: Выходцев Павел Севастианов
Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Выходцев Мирон Севастианов
Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева
Рождение ребёнка
11.10.1906
Сын: Выходцев Феофан Севастианов
Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Севастианова
Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Дмитрий Севастианов
Мать ребёнка: Выходцева Анна Аврамиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Выходцева Анна Аврамиева
Смерть
Неизвестно