Заболоцкая (Заболотская) Анна Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зиновья Викуловна
Отец ребёнка: Заболоцкий Викул Гурьянович
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Бракосочетание
Неизвестно
Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Смерть
Неизвестно