Заболоцкая (Заболотская) Анна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболоцкая (Заболотская) Анна Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зиновья Викуловна

Отец ребёнка: Заболоцкий Викул Гурьянович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболоцкий Викул Гурьянович

Вятская губерния Уржумский уезд Мазарская волость Русский Нижний Чам
Смерть
Неизвестно
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