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Зинченко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1909

Дочь: Барбина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Известно Сергей

Рождение ребёнка
1924

Сын: Зинченко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Зинченко Андрей

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зинченко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Зинченко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Известно Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Известно Известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
1945
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Казахстан- Украина- Томск- Новосибирск (Новониколаевск)
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