Зинченко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1909
Дочь: Барбина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Известно Сергей
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зинченко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Зинченко Андрей
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зинченко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Зинченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Известно Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Известно Известно
Смерть
1945
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Казахстан- Украина- Томск- Новосибирск (Новониколаевск)