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Малыгин Сергей Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Малыгин Алексей

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Мавра Сергеевна

Мать ребёнка: Малыгина Марфа Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Мавра Сергеевна

Мать ребёнка: Малыгина Марфа Антонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Марфа Антонова

Смерть
Неизвестно
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