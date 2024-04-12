Малыгин Сергей Алексеев
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Малыгин Алексей
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Мавра Сергеевна
Мать ребёнка: Малыгина Марфа Антонова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Мавра Сергеевна
Мать ребёнка: Малыгина Марфа Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Марфа Антонова
Смерть
Неизвестно