Малыгина (-) Марфа Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Марфа Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Малыгин Сергей Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Малыгин Сергей Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Сергей Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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